Obří cyklóna dorazila k Evropě! Hrozí záplavy, vítr dosáhne síly vichřice

Od středečního rána se Irsko potýká s vydatnými srážkami na některých částech území. Meteorologové také vydali varování před záplavami, které hrozí především na jihu a jihozápadě země. Napadnout může až 50 mm srážek, informoval Met éireann.

Podobně je na tom také Velká Británie. Silný déšť může ohrozit dopravu na silnicích i železnicích. A problémy nastaly už ráno. Špatná viditelnost a namrzlé silnice způsobily chaos v dopravní špičce na severozápadě Anglie.

Výstraha před záplavami platí až do středeční 20. hodiny. "Zatímco většina Cornwallu uvidí relativně malé množství srážek, v některých oblastech napadne 20 – 30 mm srážek, z nichž většina bude klesat od šesté hodiny ranní," citoval deník Mirror výstrahu meteorologů. Zatažená obloha a přeháňky trápí od rána také Severní Irsko. I tam se počasí začne během dne zlepšovat. Teploty se budou pohybovat mezi 5 až 11 °C.

A s povodněmi se potýkalo už v úterý město Upton upon Severn v hrabství Worcestershire. Voda se vylila z řeky a zaplavila ulice i některé domy.

Nepříznivé počasí doprovází i silný vítr. I když podle Severe Weather Europe pomalu slábne, stále může na některých místech dosáhnout rychlosti až 100 km/h. Cyklóna při své cestě k Evropě také rozproudila moře a vlny byly vysoké až osmnáct metrů. Na podobné podmínky se musejí připravit především pobřežní státy.

V Česku si naopak budeme užívat příjemných teplot, které budou ve středu podle Meteopressu nadprůměrné. I přesto nás čekají veliké rozdíly. Přes den se teploty vyšplhají na 10 až 14 °C, na západě však jen na 4 °C. Ojediněle se objeví déšť nebo přeháňky.

Naopak velmi studená fronta dorazila na Balkán. S sebou přinese silné bouře, přívalové deště a vítr. Některé státy může zasáhnout také tornádo. Nejhorší situace bude především v Chorvatsku, Černé Hoře, Albánii a v Řecku.

Například v Chorvatsku vydali meteorologové varování před deštěm a silnými bouřkami až do středeční 23. hodiny. Lidé by se raději neměli vydávat do hor a podnikat venkovní aktivity, uvedl Národní hydrometeorologický ústav.

Aktuální předpověď počasí pro Česko:

Podívejte se, jak se cyklóna pohybovala k Evropě v pondělí: