Obří fronty, test třikrát týdně. Pendleři jsou z nového opatření zoufalí

Pendleři mrznoucí ve frontách dlouhých několik stovek metrů. Tak to o víkendu vypadalo před testovacím místem na německé straně u hraničního přechodu ve Strážném.

Stejná situace panovala i v Pomezí na Chebsku, kde se vytvořila více než kilometrová fronta lidí. "Stáli tady v tom mrazu a samozřejmě, že přijížděli další a další, takže se ucpala i hlavní silnice," konstatovala prezidentka Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová.

Každý, kdo chce od neděle vycestovat kvůli zaměstnání do Bavorska, musí předložit jednou za 48 hodin negativní test na covid-19. Pracující v Sasku dvakrát týdně.

Jenže ne ve všem je úplně jasno. Mnoho otazníků visí nad registracemi těch, kteří v Německu přes týden zůstávají.

Málokdo z pendlerů v neděli na hranicích kontroloval své emoce. Rozčarování neskrýval třeba František Fleischman, který za prací do Německa denně dojíždí z Čech. "Když dneska budu mít první test, tak mi platí do úterý. A v úterý, abych šel znova, no a v pátek zase znova. Třikrát do týdne dělat testy, to už je docela provokace od německého státu," postěžoval si.

Tři dny se čeká na výsledek, do třetího dne to přijde. "U nás třeba ve firmě žádný povinný testování z německé strany není. Jako, že by se Němci chodili testovat," zlobí se další z pendlerů.

Situace se podle pendlerů bude na hranicích opakovat i v pondělí. K řidičům osobních aut se přidá navíc kamionová doprava.