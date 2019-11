Obří fronty, žádný toaleťák! Nakoupit za socialismu byl často boj

Prázdné regály. Pořadníky na zboží. A když přišlo, byl to boj. "Fronty na banány, fronty u řezníka. Vždycky byl prázdnej krám," zavzpomínali lidé v anketě na nakupování v socialistickém Československu.

Pan Havel z Železného Brodu byl už tenkrát řezníkem. Soudruzi mu vždy řekli, kolik masa dostane. "Jsme si objednali nějaký metráky zboží a tam bylo vydaný třeba 30 % hovězího, 70 % vepřovýho. Ten poměr nám dali," řek pan Havel.

"Na všechny se určitě nedostalo. Ve dvě hodiny tady stála fronta. Na ni se nedostalo. Stáli do půl čtvrtý v krámě zase na další zboží. V krámě pak zůstal gothaj, tlačenka, turisťák, kousek bůčku. Že by tam zůstala kýta nebo hovězí zadní či roštěná, to neexistovalo," vzpomíná pan Havel.

Na druhou stranu dobře věděl, že právě komunistický pohlavár chce mít na stole to nejlepší a ne bůček. "Samozřejmě když přišel ten soudruh, tak to musel dostat. Všichni známe podpultový prodej, tak takhle to fungovalo. Oni nám ho zakazovali, ale sami, když přišli, museli to mít," dodal.

Chleba za 4,40, rohlík za třicetník, mléko za dvě koruny, celé máslo za deset korun, litr nafty za 7,50 či Sparty za 14 korun. Na sociálních sítích se to hemží nostalgickými vzpomínkami na krásné zlaté časy, kdy bylo tak levně. "Dneska je všechno dražší," stěžují si lidi v anketě.

Jenomže tyto údaje jsou vzhledem k výplatám tehdy a dnes nesouměřitelné. Dnešní plat je jedenáctkrát vyšší než před listopadem 1989. "My jsme brali asi 1600 v té době a ta roštěná stála 33 korun za kilogram. Dneska za 16 tisíc nikdo dělat nebude. To je desetkrát tolik. A ta roštěná stojí desetkrát víc než tehdy," řekl pan Havel.

Ve skutečnosti potraviny povětšinou zlevnily. Káva o 91 %, vejce o 73 %. A dokonce i přes předloňskou kauzu je dnes máslo pro nás pořád o polovinu levnější. Naopak stejnou cenu si drží rohlíky, mléko, či jablka. To, co nám skutečně podražilo, jsou energie a služby. Zejména vodné a stočné o téměř 1200 % a odvoz odpadu o 300 %.

V různých vlnách některé zboží prostě nebylo. Jednou toaletní papír, pak třeba ocet. Tím si totiž lidé polévali střechy domů v domnění, že je ochrání před radioaktivitou po výbuchu černobylské elektrárny. Komunisté dali lidem možnost si něco koupit jen občas, třeba na libereckých výstavních trzích. Později přibyly i lépe zásobované obchodní domy Prior, Kotva či Máj.