Obří loď se zasekla v Suezském průplavu. Doprava zkolabovala

Jedna z největších kontejnerových lodí světa se zasekla v Suezském průplavu. Kanál je zablokovaný a extrémně vytížená lodní dopravní trasa zkolabovala. Vyprošťování už začalo, trvat by ale mohlo i několik dní.

Suezský průplav ve středu ráno zablokovala zaseknutá kontejnerová loď Ever Given, která prý kvůli silnému větru najela na mělčinu. Měří 400 metrů na délku a široká je 59 metrů. Vezla zboží z Číny do nizozemského Rotterdamu.

Podle portálu BBC otevřel Egypt jeden ze starších kanálů, jenž se už nepoužíval, aby mohly proplouvat alespoň některé lodě. Panují totiž obavy, že vyprošťování zabere několik dní.

Zaseknutou loď vlastní tchajwanská přepravní společnost Evergreen Marine, zaregistrovaná je v Panamě.

Průplav je jednou z nejdůležitějších a nejvytíženějších lodních dopravních tras světa. Přepravuje se přes něj přibližně 10 procent veškerého zboží. Jedná se o nejkratší cestu mezi Evropou a Asií pro lodě. Loni jich průplav obsloužil okolo 19 tisíc.