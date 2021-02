Obří majetek Ladislava Štaidla: Tohle všechno může zdědit syn Artur!

Smrt Ladislava Štaidla zasáhla nejenom českou uměleckou scénu i fanoušky, ale především jeho příbuzné. Kromě nejznámějšího syna legendy české pop music Artura truchlí jeho starší bratři Jiří, Jan a sestra Karolína. Štaidl po sobě zanechal pohádkové bohatství. Podívejte se, co všechno by si mohli sourozenci rozdělit.

Ladislav Štaidl, který ze soboty na neděli po dlouhém boji podlehl koronaviru, nebyl pouze talentovaným hudebníkem, ale i schopným podnikatelem a manažerem. Po sametové revoluci pověsil kariéru v showbyznysu na hřebík a vybudoval několik úspěšných firem.

Nejprve podnikal v kinoreklamě a zavedl prodej popcornu v českých kinosálech, později se dal na vyrábění střešních tašek. Později rozjel nákup a prodej kulturních památek, který zaštítila jeho společnost Prago - Tex. Od roku 2004 v ní má podíl i jeho nejstarší syn Jiří. Není vyloučeno, že po tátově tragickém odchodu jeho místo ve firmě zaujme některých z dalších potomků.

Bohatství z hudby i podnikání Štaidl chytře investoval především do nemovitostí. Novými majiteli činžáku na pražském Novém Městě by se teď mohli stát Artur, Jiří nebo Jan. Štaidlova dcera Karolína vlastní polovinu domu, ze kterého je člověk za čtvrt hodiny pěšky na Václavském náměstí, už delší dobu.

Exmanžel tragicky zesnulé zpěvačky Ivety Bartošové, s níž měl nejmladšího Artura, vlastnil také vilu v Jevanech. Její cena se pohybuje okolo 30 milionů korun. Sídlo ve vesnici východně od Prahy, kam se uchyluje česká smetánka už od 90. let a kde měli domy i Karel Svoboda nebo Karel Gott, už je ale napsané na nejstaršího syna Jiřího.

Jestliže se na 24letého Artura nedostane s nemovitostmi, s penězi na něj Štaidl, který za svou úspěšnou dráhu muzikanta a podnikatele nashromáždil pohádkové jmění, dozajista myslel. Artur už jednou dědil, po smrti Bartošové mu připadla její uhříněveská vila. Prodal ji údajně za sedm milionů korun.

Závěť je teď ale tím posledním, co by chtěli Štaidlovi potomci řešit. Prohra jejich otce s covidem-19 je zdrtila. U jeho lůžka ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze byli až do posledních okamžiků.

