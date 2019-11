Obří medvědi už nebudou ani v Českém Krumlově. Město je zakázalo!

Pouliční umělci se po zákazu jejich vystupování v centru Prahy přesunuli do Českého Krumlova. Obří lední medvěd a bublifukáři se včak v jihočeském městě dlouho neohřáli - město s nimi rychle zatočilo a po vzoru Prahy je zakázalo také.

Zastupitelstvo Českého Krumlova ve čtvrtek večer schválilo upravenou vyhlášku, která zakazuje vystupování bublifukářů a lidí v maskách obřích zvířat. Pouliční umění tohoto typu bylo nedávno zakázáno i v centru Prahy.

Odtud se právě umělci přesunuli do turisty vyhledávaného Krumlova, kde se začali za peníze fotografovat s lidmi. "To opravdu nemá s pouličním uměním nic společného," postěžoval si starosta Dalibor Carda.

Oproti Praze českokrumlovská radnice zatočila s nevítanými hosty poměrně rychle. Problematika obřích pand a bublifukářů v centru hlavního města se řešila dlouho a zákaz přišel až po obsáhlých diskuzích a opakovaných stížnostech místních lidí.

Do Krumlova se umělci z Prahy přesunuli v polovině října. A už o dva týdny později jim město udělilo zákaz. "Do vyhlášky přibyly odstavce, které zakazují pouliční vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů nebo počítačových her a v převlecích, které svými rozměry zjevně přesahují proporce dospělého člověka," uvedlo město.

"Obří maskoti narušují estetický vzhled města a bublifukáři znečišťují veřejné prostranství, fasády budov, výlohy i oděvy kolemjdoucích. Zakázaná jsou tudíž také vystoupení, která ruší práva jiných lidí, například hlukem, pachem, znečišťováním," vysvětlila radnice své rozhodnutí.

V Praze začala platit vyhláška zakazující tzv. busking v polovině října. Na podrobnosti se podívejte v reportáži TV Nova: