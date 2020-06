Obří nadměrný náklad projel Českem, na dálnici zabral oba jízdní pruhy!

Napříč republikou od pondělního večera až do úterního rána putoval unikátní nadměrný náklad. Z Jihlavska kolona kamiónů převážela obří vrata, která budou ve středu instalována jako bezpečnostní těsnící přeliv na hrázi severočeské vodní nádrže Nechranice.

Transport vyrazil v pondělí před sedmou večerní z Třeště na Jihlavsku, kde dvoudílná unikátní vrata bezpečnostního přelivu vyrobili. Nadměrný náklad míří k 250 kilometrů vzdálené severočeské vodní nádrži Nechranice na Chomutovsku.

Kolona jede pomalu. Šest metrů vysoký, 15 široký a 65 tun vážící náklad se leckde tak tak vejde a hlavně v ulicích měst se jen těžko vytáčí. Aby co nejméně zdržoval provoz, jede transport přes noc. Na dálnicích zabírá oba pruhy.

Kamiony s nadměrným nákladem k nechranické přehradě dojely v úterý nad ránem. Během středy začne samotná instalace nových vrat. Díky nim by se pak měla přesněji regulovat hladina vody v přehradě. Také by měla lépe těsnit než ta dosavadní, desítky let stará, která už dosluhovala.