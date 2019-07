Obří pokuta kvůli tričku! Žena musela v Chorvatsku zaplatit 17 tisíc

Do velkých potíží vás v Chorvatsku může dostat i oblečení. Některá města pokutují třeba to, když se v ulicích turisté promenádují v plavkách. Vysoké pokuty ale hrozí i za jiné věci. Jedna žena má zaplatit v přepočtu 17 tisíc za to, že na tričku měla obrázek marihuanového listu.

Mladá Chorvatka dostala bílé tričko s obrázkem zeleného listu konopí jako dárek. Při procházce po chorvatském hlavním městě Záhřebu zaujala místní policisty. Za propagaci drog dostala pokutu 5 tisíc kun, tedy v přepočtu zhruba 17 tisíc korun.

Čtyři roky se žena snaží zvrátit pokutu u soudu, ten se ale stále vleče. Kromě nepříjemné pokuty má navíc zápis v trestním rejstříku.

Jak upozornil web TVNoviny.sk, kdyby se například ucházela v Chorvatsku o místo učitelky, nemohla by ji škola zaměstnat.

Lidé ji podporují a upozorňují, že trička s podobnými motivy jsou běžná. Na to ale chorvatské úřady nechtějí slyšet. Pokutu už dostal i muž, který měl na tričku pouhý nápis "Cannabis".

Paradoxně když vás s marihuanou v Chorvatsku chytnou, nepůjde o trestný čin, ale pouze o přestupek. "Propagace" drog vyobrazením na tričku je ovšem vnímána přísněji!

V přepočtu tisícové pokuty hrozí i těm, kteří by třeba po centrech historických měst Splitu a Dubrovníku chodili v plavkách nebo třeba do půl těla. Zákazy platí i v podobných městech. Místním vadilo, že zatímco do muzea by se nikdo v plavkách jít neodvážil, po městské památkové zóně, která je v podstatně také muzeem, se lidé procházeli tak, jak odešli z pláže.