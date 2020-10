Obří požár továrny na matrace na Semilsku, plameny krotí 19 jednotek!

U masivního požáru továrny na matrace v Roztokách u Semil zasahuje 19 jednotek. Hasičům z Libereckého kraje vyrazili na pomoc i kolegové z kraje Královehradeckého. Plameny se podařilo dostat pod kontrolu, dohašování bude trvat nejméně do půlnoci, řekla TN.cz mluvčí hasičů Lucie Hložková. V budově byli zaměstnanci, ale nikdo se nezranil.

Obrovský požár v úterý v podvečer zachvátil továrnu na matrace v Roztokách u Semil. Na místo okamžitě vyrazili hasiči. "Po příjezdu hasičů už hořel celý objekt, plameny šlehaly střechou do výšky," řekla TN.cz jejich mluvčí Lucie Hložková.

"Na místě máme dohromady 19 jednotek hasičů, z toho sedm jednotek je z Královehradeckého kraje v rámci mezikrajské pomoci," upřesnila.

V budově byli po vypuknutí požáru zaměstnanci firmy, stihli ji ale opustit ještě před příjezdem hasičů. Nikdo se nezranil.

Po osmé hodině už měli hasiči požár pod kontrolou. "Požár se podařilo lokalizovat, plameny už se dál nešíří a hasiči je mají pod kontrolou. Je to ale dlouhodobý zásah, trvat bude určitě do pozdních hodin, nejméně do půlnoci," uzavřela Hložková.

Co požár způsobilo, se bude teprve vyšetřovat. Podle Hložkové nejspíš až během čtvrtka.