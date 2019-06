Obří válečné lodi se málem srazily! Rusko a USA se obviňují navzájem

Ke srážce ruské protiponorkové lodi s americkým křižníkem málem došlo v pátek ráno ve Východočínském moři. Podle ruského velení zkřížila americká loď USS Chancellorsville cestu ruskému plavidlu, měla projet jen 50 metrů před ní.

Rusové na lodi Admirál Vinogradov proto podle oficiálního vyjádření museli provést "nouzový manévr", aby odvrátili střet. Stalo se tak kolem 6:35 moskevského času (5:35 našeho času). Informuje o tom portál BBC.

Americká armáda označila ruskou verzi za propagandu, vina je prý na straně Moskvy. Velitel Clayton Doss uvedl, že se Rusové chovali "nebezpečně a neprofesionálně". Jejich loď měla provést rizikový manévr proti USS Chancellorsville, dělilo je zhruba 30 metrů.

Videa amerického námořnictva na twitteru:

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (1/2) pic.twitter.com/HpmAMtYraS