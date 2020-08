Obří zdražování postihlo téměř vše. Podívejte se na vývoj cen od 90. let

Od 90. let sice výrazně rostly platy, nicméně ruku v ruce s tím se razantně zvyšovaly i ceny. Podle Českého statistického úřadu byl nárůst u mnoha potravin i více než dvojnásobný. Podívejte se na přehled, jak se měnily ceny potravin a dalších produktů od rozpadu Československa.

Spolu se zvyšováním cen samozřejmě rostly i platy, nicméně zatímco od roku 2000 do roku 2018 mzdy vzrostly o více než 150 %, kupní síla od konce 80. let, tj. za třicet let vzrostla pouze o zhruba dvě třetiny.

"Nárůst spotřebitelských cen mezi lety 1993 až 2018 byl velmi výrazný. Na konci roku 1993 stál například kilogram čerstvého másla 78,30 korun, v roce 2018 již 204,80 korun," uvádí ve své ročence Český statistický úřad (ČSÚ). Údaje v ní jsou zatím pouze do roku 2018 - v posledních dvou letech se čeští občané dočkali dalšího zdražování.

Jeden kilogram konzumních brambor Češi v roce 1993 kupovali za 3,50. V roce 2018 za něj dávali už více než 20 korun. A kilogram vaječných těstovin za to samé období zdražil z 24,50 na 47,80 korun. Ovšem krystalový cukr naopak zlevnil z 16 korun na 12,30.

Vývoj cen vybraných výrobků si můžete prohlédnout na tomto grafu:

Výrazně podražilo například maso. Hovězí přední s kostí v roce 1993 stálo 42,80 a do roku 2018 se jeho cena zvedla na 124 korun. Hovězí zadní bez kosti zdražilo z 88,40 na 222,20 korun. Za zmínku stojí i máslo, které v 90. letech lidé kupovali za necelých 80 korun za kilogram, zatímco v roce 2018 už stálo více než 200 korun.

Vajíčka v průběhu 25 let zdražila o více než 10 korun, mléko o 11, chléb o 15, jablka o 17 a turecká káva o 24 korun. Měsíční televizní poplatek se zvýšil z 50 korun na 135. Zdražování se samozřejmě výrazně dotklo i nápojů, alkoholu a cigaret.

Za tři deci perlivé vody v restauraci Češi v roce 1993 dávali necelých devět korun. V roce 2018 to bylo o 20 korun více. Za půllitr světlého ležáku štamgasti platili v devadesátkách 16,90, kdežto v roce 2018 je stál už 37,30 korun. Litr tuzemáku zdražil ze 158,80 na 256 korun. A krabička Sparty téměř o 60 korun.