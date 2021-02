Máslo je jiné a neměkne jako dřív, stěžuje si kuchařka Julie! A má vysvětlení

Kanaďané řeší obrovskou záhadu. Mnozí si totiž všimli, že se máslo hůře roztírá a nezměkne ani při pokojové teplotě. Podle odborníků za to může pravděpodobně fakt, že chovatelé přidávají krávám v poslední době do krmiva velké množství palmového tuku.

Aféru nazvanou "buttergate“ na sociálních sítích rozpoutala otázka, kterou položila na začátku února autorka kuchařek Julie Van Rosendaalová. "S naším máslem se něco děje a já tomu přijdu na kloub. Všimli jste si, že už při pokojové teplotě nezměkne? Je vodové? Gumové?“ napsala na svůj twitter Rosendaalová.



Ta následně podle BBC přišla také i s prvním vysvětlením této záhady. Za změnou kvality stojí zřejmě složení krmiv, které začali farmáři používat kvůli zvýšení produkce mléka. Během pandemie totiž v loňském roce stoupla v Kanadě poptávka po másle.



"Doplňky na bázi palmového tuku se přidávají do krmiv už léta. Zvyšují totiž produkci mléka a také jeho tučnost,“ píše portál.



Podle odborníků může mít máslo vyrobené z mléka krav krmených palmovým tukem vyšší teplotu tání. Právě to by vysvětlilo, proč mají Kanaďané problém své máslo na chlebu rozetřít. Šéf potravinářské laboratoře Sylvain Charlebois uvedl, že palmový tuk je legální přísada, která se přidává do krmiv. Výzkum však dokázal, že není úplně neškodný.



S tím však nesouhlasí farmáři, kteří palmový tuk považují za spolehlivý prostředek, jak dodat kravám energii. Navíc nejsou dle nich známé žádné negativní dopady na kvalitu mléka.

Mladá žena kradla v obchodě máslo a skončila ve vazbě. Více se dozvíte v následující reportáži: