Obrovské znečištění půdy ropou u Hradce. Firmě hrozí tvrdý postih

Komisař z oddělení hospodářské kriminality v Hradci Králové obvinil z poškození životního prostředí právnickou osobu, tedy firmu, která se na Hradecku zabývá recyklací odpadů a dekontaminací. Zhruba před rokem a půl se u jejího areálu vytvořilo šest ropných lagun, které zasáhly území o rozměrech 50x30 metrů.

Podle prvotních rozborů to vypadalo, že se kontaminace dostala až do spodních vod. To naštěstí následné rozbory vyloučily, půda byla ale kontaminovaná desetinásobně oproti povoleným limitům.

Okolní vegetace byla až do půlmetrové výše zasažena ropnými produkty. Té právnické osobě hrozí až šestiměsíční vězení a zákaz činnosti.

V celé oblasti bude muset být až do metrové hloubky odebrána všechna zemina, což by mělo být přibližně 250 kubíků. Stát by to mělo přes 1,2 milionu korun.

Někteří zaměstnanci firmy tvrdili TV Nova, že jakmile se zjistilo, že ta ropa unikla, začalo se okamžitě s bagrováním a odhrnováním zasažené půdy. V tom se ale bude muset pokračovat.

Kriminalisté také viní firmu z toho, že dostatečně neproškolila své zaměstnance. Ti pak neznali předpisy a nevěděli, jak přesně úniku nebezpečných látek zamezit.