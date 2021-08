Muž měl obuškem ubít známého, zraněného ho nechal zemřít. Dostal 7 let

Na sedm let má jít do vězení muž z Bíliny, který obuškem ubil známého. Nechal ho zraněného u vlakových kolejí a muž později zemřel. Stalo se to loni v říjnu, útočník měl být původně souzen za vraždu, nakonec ale odešel s nižším trestem za ublížení na zdraví.