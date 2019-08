Obviní ho také z pokusu o vraždu? Němec předjížděl podobně jako Čech

Na záběrech je vidět, jak německý řidič začíná předjíždět kamion a vjíždí do protisměru - v místech, kde se dvouproudá silnice sužuje do jednoho směru. Projíždí po zebře a zařazuje se do pravého pruhu. Řidič jen těsně míjí protijedoucí kamion. Z auta to natočil řidič ze Slovenska.

Portálu idnes.cz slovenský řidič mimo jiné sdělil, že německý kamion ho předjížděl zhruba v rychlosti 80 až 85 kilometrů v hodině, přičemž v Německu je povolená rychlost kamionů mimo dálnici 60 kilometrů v hodině.

Manévr se podle odborníků podobá tomu, kterého se měl před časem dopustit český řidič kamionu kousek za hranicemi v Německu. Podle tamní prokuratury ohrozil protijedoucí autobus, úřady ho viní z pokusu o vraždu, za který může dostat až doživotí. Na soud čeká ve vazbě v německém Pasově.

Podle právníků je jen otázkou času, kdy se video s manévrem německého řidiče dostane do rukou policie v Durynsku. "Tady není žádný důvod pro to, aby německá policie tohoto řidiče nestíhala stejně, jako stíhá českého řidiče. Okolnosti jsou zcela shodné. A platí jedna základní zásada ve všech civilizovaných zemích: rovnost před zákonem," uvedl advokát Martin Tocik.

Další manévr rovnající se hazardu vyšetřuje ostravská policie. Na rychlostní silnici se řidič kamionu otáčel do protisměru přes čtyři pruhy. "Policisté veškeré okolnosti tohoto případu, respektive jednání řidiče, samozřejmě prověří," ujistila policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Na stejné silnici mezi Novým Jičínem a Hranicemi minulý týden po čelní srážce dvou aut zemřeli čtyři lidé.