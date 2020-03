Obyčejné zakašlání děsí. V Austrálii strhlo ostrý spor

Nekašlat a neprskat na své spolucestující dnes není jen otázkou slušného vychování, ale i zásadním způsobem, který má pomoci zastavil globální šíření nového koronaviru. Řadě lidí to bohužel stále nedochází.

Ilustruje to i scéna, která se stala v jednom z vlaků v australském Sydney. Cestující žena zakašlala a nezakryla si při tom ústa ani paží, ani kapesníkem. To namíchlo muže, který seděl přímo proti ní, a oprávněně se ozval.

"Vážně jste mi zakašlala přímo do obličeje," rozčílil se ve videu, který natočil další z cestujících. V jeho tváři se nezračí panika z nákazy, spíše podiv nad lhostejností a neohleduplností, kterou tím žena projevila.

Ta po jeho dotazu namísto omluvy oponovala, že kašlala se zavřenými ústy. Navíc prohlásila, že rozhodně nemá koronavirus a není se čeho bát. Muž ovšem oponoval, že je nechutná a chybí jí základní vychování. V reakci na to na něj, tentokrát již schválně, žena zakašlala znovu - s otevřenými ústy. To strhlo výměnu názorů naplno, vzduchem létaly výčitky, žena muže označila za tyrana a despotu, on stále reagoval překvapivě klidně a argumentoval, že pouze komentoval, že by si měla zakrývat ústa.

Video sdílené na twiteru se okamžitě stalo virálem, většina komentářů se přiklání na stranu muže. Dbát na dobré vychování a základní hygienu je slušné, v době šířící se epidemie navíc i nutné.

Austrálie má 101 nakažených a tři mrtvé. Jen za posledních 24 hodin přibylo osm nemocných.