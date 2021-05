Obývák ve skandinávském stylu: Tyhle produkty jsou sázkou na jistotu.

Díky spojení s přírodou působí totiž útulně a harmonicky, a protože klade důraz i na funkčnost, snadno se udržuje. Jak si v severském stylu zařídit obývací pokoj?



Používejte přírodní materiály a neutrální tóny



Protože je na severu málo světla, zařiďte svůj scandi obývací pokoj ve světlých tónech. Nemusíte mít všechno čistě bílé, šedé nebo béžové. Neutrální barvy se nebojte doplnit pastelovými tóny, nejlepší jsou samozřejmě ty barvy, které najdete i v přírodě – zelená, světle modrá nebo hořčicově žlutá. U nábytku vsaďte hlavně na přírodní materiály – nejoblíbenější je světlé dřevo jako smrk, bříza a borovice – v kombinaci s bílou, u doplňků vedou materiály jako len, bavlna i kožešiny.



Dostaňte do obýváku co nejvíce světla



Jeden lustr stačit nebude. Po pokoji rozmístěte i další svítidla v podobě stojacích lamp, nástěnných svítidel i třeba světelných řetězů. A nezapomeňte na svíčky, které podpoří útulnou atmosféru. Do obývacího pokoje pusťte také dostatek přirozeného světla. Žaluzie nebo těžké záclony tady nemají místo. Pokud vám okno nesměřuje do ulice nebo sousedního paneláku, nebojte se záclony vynechat úplně. Více světla do místnosti také dostanete pomocí chytře umístěného zrcadla.





Skandinávský styl si potrpí na kousky nábytku, které jsou minimalistické a dobře kombinovatelné. Co se týká posezení, tak k tomu všemu ještě musí být pohodlné. Sedací souprava v neutrálních tónech je v seversky laděném obýváku naprostá nutnost. Pohodlnost jí dodáte huňatými dekami nebo plédy a měkkými polštářky. Méně ale znamená více, s dekoracemi, ani těmi funkčními, to nepřehánějte.Abyste zachovali čistý a minimalistický vzhled obýváku, volte dostatek úložných prostor. Různé košíky z přírodních materiálů navíc samy o sobě vypadají dekorativně. Pozor ale na přehlcení prostoru.. Pokud tomu tak není, je čas na úklid, při kterém vyřadíte nepoužívané věci.Scandi ale není jen světlá barva. Pokud máte dostatečně vzdušný a světlý obývací pokoj, můžete si dovolit doplňky v černé barvě. Ať už se jedná o stojací lampy, lustry nebo třeba křeslo.Nejlepší podlaha je samozřejmě ta dřevěná, nebo alespoň v dekoru dřeva. Třeba takový vinyl na dotek nestudí a vypadá prakticky k nerozeznání od masivu a udržuje se mnohem lépe. Jenže i když dřevo působí teple, není nad koberec. Nejlepší je umístitk sedací soupravě nebo pod konferenční stolek. Chybu neuděláte s jednobarevným, ani se vzorovaným.Nic nevystihne přírodu tolik jako živé rostliny. Lepší než ve váze jsou ty v květináčích. Nezapomeňte květináče vložit do. Ideální volbou jsou bílé nebo šedé obaly na květináče. Pokud mají dřevěné nebo kovové nožičky, tím lépe. Zvolit také můžete závěsné obaly, ve kterých vyniknou zejména popínavé rostliny. Pokud nepatříte mezi vášnivé pěstitele, nepřemáhejte se, větvičky nebo suché trávy ve váze vypadají také skvěle.TIP: Pokud se vám zalíbil nějaký stylový scandi kousek do obýváku, můžete jej vyhledat podle obrázku. Stačí na Biano.cz kliknout na ikonku foťáku, nahrát fotku produktu a pak už jen vybírat ze stejných nebo podobných variant, třeba i za lepší cenu.