Řecké město pohltily plameny. Jeden z obyvatel zůstal a ohnivou zkázu natočil

Řecké požáry pokračují. Bojují s nimi stovky hasičů, a to i z jiných zemí. Oheň se ale přesto dál šíří a ničí vše, co mu přijde do cesty. Popelem už lehly stovky budov.

Rozsah katastrofy pro portál Greek Reporter přiblížil jeden z obyvatel města Limni na řeckém ostrově Evia, živnostník Konstantinos Pantazis. Ten v době evakuace svůj dům odmítl opustit. Od pátečního odpoledne do sobotního rána poléval okolí svého domu vodou, aby ho uchránil před zběsilým živlem.

"Příkaz k evakuaci přišel kolem 19:00 až 19:30. Lidé odešli na pláž, kde čekali na trajekt. Já jsem zůstal. Nikdy bych neopustil svůj majetek. Nikdy," řekl odhodlaně Pantazis reportérům.

Své úsilí Pantazis zachytil v několika videích, která postupně zveřejňoval na facebooku. Záběry, které se mu podařilo zachytit, připomínají peklo.

"Pokud by mi šlo o život, spěchal bych na pláž, byl bych tam za několik sekund, věděl jsem, co dělám," hájil Pantazis své rozhodnutí chránit majetek.

V zasažených oblastech Řecka pomáhají tamním hasičům jejich kolegové z Ukrajiny, Rumunska, Kypru, Česka, Slovenska, ale i dalších evropských zemí. Pomoc jim nedávno přislíbila i Francie.