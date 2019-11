Radnice zvyšuje v Chanově nájmy, úklid vyjde město na miliony!

Hlouběji do peněženek budou muset sáhnout od Nového roku lidé v Chanově na Mostecku. Radnice totiž schválila, že budou platit vyšší nájemné, a to v průměru o 10 korun za metr čtvereční. Během 10 let je to druhé zvýšení nájmů v této lokalitě. Místní se ale bouří.