Třídění odpadů po česku: Popeláři všechno smíchali! VIDEO

Záběry toho, jak popeláři v obci Chýně sesypávají plast a papír dohromady, se objevily ve skupině na facebooku a sklidily poměrně velký ohlas."Proč teda třídíme odpad, když to všechno skončí v jednom autě?" zlobí se paní Petra, autorka videa.

Na záběrech je vidět, jak popelářské auto stojí u popelnic a pracovníci do něj vysypují nejprve modrou s papírem a záhy poté žlutou s plastem. Obyvatele Chýně chování popelářů značně pobouřilo, mnohé z nich to ale vůbec nepřekvapilo. "Odpad se snažím třídit, i když vím, že to takhle končí. Dělají z nás jen blbce," napsala jedna z nich.

Jiní se s tím ale smířit nehodlali a obrátili se s problémem na vedení obce. Pro TN.cz to potvrdila i starostka Chýně Anna Chvojková (ESO Chýně). "Řešíme to, vyzvali jsme společnost Rumpold k tomu, aby nám danou situaci vysvětlila. Zatím nemáme odpověď. Ale vyzvali jsme je k tomu s tím, že jsme jim napsali, že jim prozatím ten jejich svoz nebudeme hradit," řekla Chvojková.

Přestože s vedením obce společnost Rumpold sice zatím nekomunikuje, i když video na facebooku visí už více než týden, vydala však vyjádření pod samotným příspěvkem. Situace podle ní vznikla tak, že popeláři zapomněli vyvést jednu z popelnic. A protože podle ní nebylo efektivní posílat popelářské auto jen pro jednu popelnici, přidali pracovníci její obsah k jinému odpadu, který zrovna sváželi.

"Je to nejefektivnější řešení. Veškeré separované odpady svážené naší společností stejně končí na našich dotřiďovacích linkách. Systém třídění a recyklace odpadů proto nebyl nikterak narušen. Jen přidělali trochu práce navíc pracovníkům třídící linky," vysvětlila situaci společnost Rumpold.

"Ale v porovnání s množstvím odpadu, který se v tříděném odpadu nachází a který musí být na linkách vytříděn, je toto zcela zanedbatelné," dodala.

Přestože si lidé pod videem stěžují, že je to naprosto běžná praxe, podle starostky je to poprvé, kdy jim obyvatelé něco podobného nahlásili. "Máme to nahlášené poprvé. Jednou jsme to zažili sami osobně u obecního úřadu, ale když jsme na to místo dorazili, tak se ukázalo, že ten kontejner s plasty byl plný papíru. A měl se svážet papír. Takže bylo oprávněné, že obsah kontejneru s plasty Rumpold hodil do jednoho. Jinak jsme v minulosti podobný problém neřešili," tvrdí Chvojková.

"Tohle opravdu není standardní. Pokud toto běžně vídáte, zkuste prosím pořídit záznam, nebo alespoň napsat na obec. Stávat by se to za normálních okolností opravdu nemělo," vzkázal naštvaným obyvatelům radní Jindřich Krátký (ESO Chýně).

"Jsme mile překvapeni, jak velká vlna zájmu se zvedla a kolika lidem není lhostejné, co se kolem nich děje a zajímají se o ekologii a třídění odpadu. Právě tento zájem dává naší práci i práci všech kolegů v odpadovém hospodářství smysl a naději na zlepšení třídění," dodala k případu společnost Rumpold.