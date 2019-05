Obyvatele města vyděsil opuštěný úl v ulici! Kolem se rojil houf včel

Nevšední nález vylekal některé z obyvatel Čelákovic. Na ulici ležel úl, kolem kterého se rojily houfy včel, a v okolí nestál nikdo, komu by patřily. Záhada má ovšem velmi jednoduché vysvětlení.

“V ulici Julia Zeyera je u chodníku pohozená bedýnka s rojícími se včelami. Nebo úl s nemocným včelstvem, kterého se tak někdo zbavil. Je to u chodníku a včely by mohly někoho neopatrného zle popíchat,“ napsal jeden z obyvatel Čelákovic na facebook.

Své sdělení doplnil o fotografii, kde u obrubníku na trávníku stojí zřejmě dřevěná bedýnka obsypaná včelami. Nikde okolo není vidět nikdo, komu by úl patřil. Celá záhada má ale jednoduché vysvětlení. Redakce TN.cz oslovila čelákovicské strážníky s žádostí o podrobnosti.



“Ve městě se objevily dva včelí roje, které někomu uletěly. Ten jeden byl odchycen do úlu, který byl pro něj připraven. Ten druhý je odchytáván v tuto chvíli, včelař pro něj již připravuje další úl,“ vysvětlila městská policie. Večer, až se ochladí, by se včely měly do přenosného úlu vrátit.