Obyvatele Tábora ničí nesnesitelný hluk. Mohou za něj havrani

Kdyby jim v sousedství stála hlučná továrna, již dávno by se dovolali spravedlnosti. Na ptáky jsou ale občané Tábora krátcí. "Zvuky způsobené hlasovými projevy zvířat totiž nelze považovat za hluk ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví, a pro tyto zvuky nejsou stanoveny imisní hygienické limity," zdůvodňuje Luboš Dvořák, tiskový mluvčí města Tábor.

Problém s hlasitými ptáky se městu k řešení dostal již v roce 2018. Ani letošní jaro nebylo jiné, období hnízdění havranů polních probíhá zhruba od března do června. V průběhu května, tedy v době vyvádění mláďat, nechalo město provést měření hluku.

Z expertizy vyplývá, že pokud by byly hlasové projevy havranů hodnoceny podle vztahů pro obtěžování průmyslovým hlukem, bylo by možné hlukové zatížení lokality označit za neakceptovatelné. „Jinými slovy, kdyby takový hluk způsoboval průmysl, byl by to hluk nadlimitní,“ uvedl Jiří Rozum z městského Odboru životního prostředí.

S prosbou o pomoc se město obrátilo na Ministerstvo životního prostředí, které jim sice odsouhlasilo, že problém je třeba řešit, doporučilo ale využívání pouze "mírných opatření", tj. nikoli odlov či ničení obsazených hnízd. Upozornilo, že takový zásah by se nemusel vyplatit, hrozí reálné nebezpečí rozšíření hnízdění do jiných lokalit i nárůst hnízdní populace.

Před další sezonou hnízdění havranů se hodlá město lépe připravit, i proto, že se ke stížnostem připojila i základní škola Zborovská, která před ptačím hlukem nemá úniku ani v učebnách. Ještě v zimě proto město plánuje shazování hnízdních zbytků, probíhat bude v první polovině února. Pomoci by mohlo i prořezání větví stromů.

Další z možností, po které by město mohlo sáhnout, je plašení havranů v době na počátku hnízdění sokolnicky cvičeným dravcem. Asi jediným druhem, který je schopen účinně havrana zaplašit a je schopen operovat v zastavěném území, je Káně Harrisova. "Je nezbytná nepřetržitá přítomnost dravce v lokalitě po dobu nejméně tří až pěti dnů. Rozsah hnízdiště si vynutí použití více jedinců. Město Tábor plánuje zatím čtrnáctidenní plašení," doplnil tiskový mluvčí.

Havran polní je zejména v době hnízdění vázaný na lidská sídla, přičemž důvody jeho chování nejsou přesně známé. Mimo potravní nabídky k hnízdění poblíž lidských sídel přispívá zřejmě také ochrana před predátory a další faktory.

S havraními koloniemi bojuje v ČR asi dvacítka měst. V Táboře žije zhruba dvě stě párů, v Českých Budějovicích asi šest set, v Chrudimi osm set. „Jedno víme určitě, havrany z města vyhnat nedokážeme,“ dodává Jiří Rozum.