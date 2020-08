Kvůli uzavírce se do obce nedostane autobus! Lidé bez auta jsou bezmocní

Rozsáhlá uzavírka kvůli opravě silnice mezi obcemi Nové Veselí, Matějov a Rosička na Vysočině uvěznila obyvatele Matějova, přestal tam totiž jezdit autobus. I obyčejná cesta do práce nebo k lékaři tak představuje problém. V Matějově není ani obchod s potravinami.

Uzavírka představuje problém zejména pro starší obyvatele obcí, kteří často nemají ani vlastní auto. Mnohdy nemají ani příbuzné, kteří by je k lékaři nebo na nákup odvezli. Jsou tak odkázaní na ochotu svých sousedů.

Jeden z obyvatel Matějova redakci TN.cz popsal, jak cesta přes vesnici aktuálně vypadá. Domů se dostává i dvojnásobek času. Přiznal, že je rád, že má auto, bez něj by k nejbližší autobusové zastávce musel ujít několik kilometrů.

"Minulý týden ve středu nás obecní úřad informoval o tom, že bude uzavřená silnice. Ale že tam nebude jezdit autobus, to je zřejmě nezajímá. Volal jsem na odbor dopravy, řekli mi "vy všichni to řešíte, až když tu jsme". Není tu ani prodejna, nejbližší autobus je tři kilometry vzdálený. Špatně se dostávám domů, ale mnohem hůř je na tom má sousedka," popsal.

Mapa uzavírky mezi obcemi Matějov, Rosička a Nové Veselí:

Žena po těžké autonehodě chodí o berlích a pobírá částečný invalidní důchod. Žije prý sama a každý den chodí do práce. Aby se tam dostala, musí buď poprosit někoho ze sousedů, nebo jít pěšky. Denně si odvozy taxislužbou dovolit nemůže.

Podle Luboše Koubka, zástupce vedoucího odboru dopravy na Městském úřadě ve Žďáru nad Sázavou, čeká obyvatele obcí obehnaných uzavírkou náročný měsíc. Oprava silnice začala v pondělí a skončí až 9. září.

"Zvažovaly se různé možnosti už dávno před uzavírkou, i těsně před ní se projednávala možnost, aby autobus zajížděl do Matějova přes Újezd. Jenže tam se autobus na dvou místech u lesa nezlomí, nevejde se tam. Mezi Újezdem a Sirákovem vede asfaltka přímo do Matějova, takže to se zvažovalo, ale bohužel. Navíc obec Matějov v rámci projednávání uzavírky souhlasila," řekl Koubek.

Sami obyvatelé nemají šanci nijak zasáhnout. Podobné stavby jsou prý záležitostí obce. "Uzavírka končí v září a zhotovitel udělal ústupek. Od začátku září budou jezdit školácké autobusy. Ostatní si musí počkat do konce uzavírky. Bude to nepříjemný měsíc," uzavřel Koubek.