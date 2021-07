Lidé se za Vrbětice asi dočkají odškodnění. Babiš chce z areálu lesopark

Sněmovna by už 30. července mohla jednat o zákonu, který by umožnil odškodnění obyvatel za výbuchy ve Vrběticích. Ve středu to slíbil premiér Andrej Babiš (ANO) starostům zasažených obcí. Krátce před tím si zničený areál ještě prohlédl.

Před dvěma dny ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), ve středu pro změnu premiér Andrej Babiš. Jako by se politici najednou předháněli, kdo do Vrbětic přijede dřív. Oba chtěli starostům říct, že odškodnění za výbuchy je po dlouhých sedmi letech na dobré cestě.

"Já doufám, že to bude mít zdárný konec. Jsem tomu rád," reagoval starosta obce Vlachovice/Vrbětice Zdeněk Hověžák.

"Slavičín byl také částečně evakuován, a to v místní části Divnice, řekněme desítky osob a nedostaly ani korunu," uvedl starosta obce Tomáš Chmela.

Babiš si explozemi zničený areál ve středu dokonce projel. Strávil v něm přes půl hodiny. "Podle mě by tam už neměl být skladován ten vojenský materiál, ty objekty by spíš měly být sanovány," sdělil premiér.

A přišel i s nápadem, jak by se s areálem v hlubokých lesích dalo naložit. "Mělo by se to stát spíš nějakým lesoparkem, aby tam mohly chodit rodiny, aby tam bylo nějaké zázemí pro děti," myslí si Babiš.

"V letošním roce už by měly být odškodněné obce, do rozhodného data příštího roku by měli být formou žádosti také odškodněni občané," doplnil Hověžák. Stát by měl na to vyčlenit 700 milionů korun.

Nejdřív se ale za sto milionů korun musí celé okolí vyčistit od munice, která může být desítky centimetrů pod zemí. "Neměla by to dělat soukromá firma, protože máme nějaké zkušenosti, které nejsou pozitivní," vzkázal Babiš.

Pozitivně ale hodnotil premiér nečekaný dárek, který dostal od jednoho z obyvatel Slavičína - láhev domácí slivovice. Krátký pobyt na východě Moravy potom zakončil ve firmě, která vyrábí respirátory.