Ocel místo dřeva? Střechu katedrály Notre-Dame čekají změny

Měla by být přestavěna střecha vyhořelého chrámu Notre-Dame v Paříži úplně stejně, tedy znovu s použitím dobře hořlavého dřeva, nebo by měly být použity modernější materiály, které mají lepší odolnost proti vnějším vlivům a také ohni? To je otázka, kterou teď budou řešit přední světoví odborníci při rekonstrukci vyhořelé katedrály Notre-Dame v Paříži. A názory budou jistě různé.

"Moje práce na Windsoru vyvolala hodně diskusí o používání ohnivzdorných materiálů při rekonstrukcích. Některé části byly opraveny s dřevěnými trámy, jinde jsme použili ocel. Myslím, že by se měla vést diskuse o tom, jestli střechu Notre-Dame máme opravdu znovu postavit úplně stejně?“ ptá se Francis Maude pro portál The Guardian a poukazuje na nové materiály, které jsou proti ohni odolnější.

Podívejte se na analýzu škod po požáru na 3D modelu katedrály:

Problémem při případném pokusu o obnovu pomocí původních materiálů může být také absence plánů, podle kterých byla střecha postavena. Plány ze 12. století už bohužel nejsou k dispozici.