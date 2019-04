Ochladí se o 15 stupňů, přijdou i bouřky. Tady bude pršet! MAPY

V uplynulých dnech do Česka proudil od jihu velmi teplý vzduch, díky kterému se teploty vyšplhaly vysoko nad 20 stupňů. Na západě Čech rtuť teploměru překonala 25 stupňů. Během čtvrtka sice bude přibývat oblačnosti a ojediněle se mohou objevit i přeháňky, letní počasí se ale stále udrží. Nejvyšší denní teploty dosáhnou až 27 stupňů.

V pátek se teploty budou pohybovat od 24 do 28 stupňů, v průběhu dne ale dojde k výraznému ochlazení. Odpoledne a večer bude na většině území Čech pršet, místy meteorologové očekávají i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku se déšť objeví jen ojediněle. V bouřách také přechodně zesílí vítr.

Přechod studené fronty s sebou přinese největší množství srážek - nejvíc bude pršet tudíž od pátečního odpoledne do sobotního rána. "V bouřkách naprší až kolem 25 mm," uvedla Dagmar Honsová z Meteopressu pro TN.cz

Deštníky ale budeme potřebovat také o víkendu. V sobotu bude převážně zataženo. Pršet bude zpočátku na celém území Česka, postupně už jenom místy. V noci budou teploty od 12 do 8 stupňů, přes den od 11 do 15 stupňů.

Chladno bude i v neděli, ani poslední den týdnu teploty nepřesáhnou 11 až 15 stupňů. V noci klesnou na 8 až 4 stupně. Celý den bude oblačno až zataženo, pršet bude ale jen místy. "Na vrcholky hor, se dokonce přechodně vrátí i déšť se sněhem a to kvůli výraznému ochlazení," okomentovala víkendové počasí Honsová.

Zatímco Česko se na studenou frontu teprve připravuje, v sousedním Německu blesky a hromy udeřily už ve středu. Bouřky doprovázené krupobitím přišly z jihozápadu a zasáhly především západní území Německa. Podle místních byly kroupy velké až 3 centimetry. Hustý déšť ale překvapil místy i východ Německa, zejména v oblastech na hranicích s Českou republikou.

Spectacular structure on a #supercell near Mannheim, Germany this afternoon, April 24! Hail up to 3 cm in size reported. Video: @StormchaserNL pic.twitter.com/givodjXl1L