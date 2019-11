Ochlazení přijde až na konci týdne, o víkendu může být v noci až - 5°C

V pondělí by podle Českého hydrometeorologického ústavu mělo být převážně zataženo nízkou oblačností, zejména v Čechách se zpočátku budou objevovat mlhy, místy může mrholit. Teploty by měly vystoupat k 5 až 9 °C, na Moravě a ve Slezsku by mohlo být 9 až 12 °C.

I v úterý nás podle meteorologů čeká převážně zatažená obloha, od západu by se měl během dne začít objevovat slabý déšť. Teploty v noci klesnou k 7 až 3 °C, přes den pak vystoupají k 6 až 10 °C.

Slabě pršet by mělo i ve středu, srážky se budou objevovat od západu, na východě by se tak déšť měl objevit až večer. Teploty v noci klesnou k 6 až 2 °C, přes den by pak mělo být kolem 6 až 10 °C. Meteorologové upozorňují, že by se mohl objevit silnější vítr.

Čtvrtek by měl být nejteplejším dnem celého týdne, v noci by mělo být kolem 7 až 3 °C, přes den by pak mohlo výt 8 až 12 °C. Místy se ale bude objevovat slabý déšť nebo přeháňky.

Ještě v pátek by se měly teploty i v noci držet nad nulou, do pondělí už by ale mohly klesat k -2 °C, při zmenšené oblačnosti dokonce až k -5 °C. I přes víkend bude podle ČHMÚ převážně zataženo, místy se budou objevovat přeháňky, které by mohly být ve vyšších polohách smíšené či sněhové.