Ochrana hranic, pomoc v Africe. Takhle chtějí strany řešit migraci

Migrace je společně s dvojí kvalitou potravin evropské téma, které Čechy zajímá nejvíce. Redakce TN.cz se proto zeptala osmi českých stran, jak by tento problém řešily. Jejich odpovědi vám přinášíme v rámci srovnání programových postojů před blížícími se volbami do Evropského parlamentu.

Přestože počet migrantů přicházejících do Evropy oproti rokům 2015 a 2016 výrazně klesnul, desetitisíce lidí se stále vydávají na riskantní centu přes Středozemní moře. Dohoda s Tureckem ulevila Řecku a tzv. Balkánské trase, hlavnímu náporu tak čelí Itálie.

Na evropské půdě se objevil návrh na reformu stávajícího dublinského systému, který zaváděl i relokační mechanismus, tedy kvóty pro migranty. Evropská komise nejprve navrhovala, aby ty platily jen v případě, že je některý ze států zavalen uprchlickou vlnou a nezvládá žádosti o azyl zpracovávat. V Evropském parlamentu se návrh změnil a zaváděl povinné kvóty. Návrh, proti kterému byli čeští zástupci, ale neprošel v Radě členských států.

Redakce TN.cz se osmi stran zeptala na následující otázky k migrační krizi: Jakým způsobem by se Česko mělo zapojovat do řešení migrační krize? Jaká je vaše pozice k revizi tzv. dublinských kritérií?

"KDU-ČSL ve svém programu prosazuje řešení migrační krize v místě jejího vzniku a na bázi dobrovolné solidarity – celkové řešení migrace tak, abychom neřešili důsledky, ale systematickými kroky odstraňovali příčiny, přičemž členský stát musí mít možnost se rozhodnout, jestli ekonomické migranty přijme nebo ne," napsali lidovci. Chtějí zachovat stávající systém doplněný o tzv. flexibilní solidaritu. "Nepodporujeme zavedení automatického mechanismus přerozdělování žadatelů o azyl a chceme udržet princip "země prvního vstupu," dodala KDU-ČSL.

Hnutí ANO připomíná, že ČR se už do řešení v řadě ohledu zapojila. "Společně s dalšími zeměmi V4 jsme přispěli do fondu pro Afriku, který si klade za cíl zlepšit podmínky v zemích, kterými migranti procházejí nebo odkud přímo přicházejí. V stejném duchu jsme podpořili pohraniční stráž v Libyi, v rámci naší české rozvojové pomoci směřujeme pomoc také do zemí zdrojových nebo tranzitních," odpovědělo. Češi také vyslali experty na ochranu vnější hranice. Jednoznačně odmítá zavedení kvót. Revize systému nedává podle ANO bez úpravy třeba návratové politiky smysl.

SPD tvrdí, že migrace je součástí politiky EU a Unie migraci podporuje. "Zásadní a jediná obrana je ukončení diktátu EU nad národními státy. Zrušme EU a migrace do Evropy skončí," napsala SPD. "Jsme pro plný návrat suverenity v oblasti migrace na národní státy. Národní stát musí mít právo rozhodnout, kdo bude na jeho území a kdo ne," uvedla v reakci na otázku, jaká je její pozice k revizi dublinského systému.

Piráti také odmítají kvóty, ale apelují na solidaritu s přetíženými státy a společný přístup. "Extrémní požadavky jako potápění lodí uprchlíků na jedné straně a přijímání všech imigrantů na straně druhé, nejsou řešením současné situace. Souhlasíme se zavedením jednotného azylového řízení, kde by členské státy vymezily preferované skupiny migrantů a migranti preferované cílové země," dodali Piráti s tím, že také podpoří smysluplné změny dublinského systému.

Pro koalici TOP 09 a STAN je prioritou nalezení společného evropského řešení a dodržování zákonů. Podporují společnou ochranu hranic. Podporuje důsledné navracení neúspěšných žadatelů o azyl. "Souhlasíme s nezbytností finanční a humanitární pomoci evropským zemím, které čelí přílivu migrantů, i zemím, odkud migranti do Evropy přicházejí, ale tu chceme podmínit spoluprací těchto států při přijímání jejich občanů navracených z EU," napsali. U reformy azylového systému dodali, že je to jen jeden z kroků ve snaze dostat migraci pod kontrolu a že TOP 09 a STAN podporují ochranu vnější hranice a aktivní politiku v zemích, odkud migranti odcházejí.

Podle KSČM by Česko mělo napomáhat efektivní ochraně vnějších hranic a mělo by spolupracovat se zeměmi, odkud uprchlíci pocházejí. "České firmy se mohou zapojit např. do poválečné rekonstrukce Libye a Sýrie. ČR by měla prosazovat návratovou politiku neúspěšných kandidátů o azyl a těch, co poruší právo," napsali komunisté. V případě revize dublinských kritérií, jsou pro "ustanovení odpovědnosti EU za regulaci migrace při respektu k suverenitě členských států tak, aby byly chráněny zájmy členských států i občanů". Zdůraznili také, že odmítají kvóty.

Pro ČSSD nejsou řešením kvóty. "Od začátku ve spolupráci se státy V4 říkáme, že řešení migrační krize je posilování vnější ochrany hranic a stabilizace států, odkud mohou migranti přicházet. Dnes už celá EU preferuje náš přístup," napsali sociální demokraté a pochválili práci svých ministrů. ČSSD chce nadále pomáhat balkánským zemím. "Jsme jednoznačně proti všem mechanismům na povinné přerozdělování migrantů. Nefungují. Každý stát musí mít právo určit, kdo na jeho území dostane azyl nebo povolení k pobytu," dodala ČSSD.

Pro ODS je základním kamenem jakéhokoliv řešení migrace "důsledná ochrana vnějších hranic EU". S tím podle ODS můžeme pomoci finančně i materiálně. "Je také potřeba podpořit alokaci prostředků z unijního rozpočtu. Nikoli však na zaměstnávání dalších euroúředníků, jak to navrhuje současná komise. Řešením je podpora přímo pro hraniční státy EU," napsala ODS. Dublinský systém je podle ní funkční a není třeba ho měnit. Jakékoliv změny jsou podle ODS jen zástěrkou k zavedení kvót.

