Ochrana proti nákaze: Prodělat covid je téměř stejně účinné jako vakcína

Na největší studii svého druhu upozornil britský deník The Sun. Z jejích závěrů vyplývá, že ochrana uzdravených pacientů před další nákazou je skoro stejně účinná jako po aplikování vakcíny. Prodělání nemoci snižuje šanci na opětovné nakažení nejméně o 90 %.

Odborníci tvrdí, že drtivá většina lidí po prodělání covidu-19 má zhruba na půl roku imunitu. Výsledky dokonce naznačují, že ochrana před nákazou může trvat ještě déle.

Pro srovnání, účinnost vakcíny Pfizer/BioNTech činí 95 %. Kombinace obou "typů ochrany" představuje pro svět velkou naději, že porazí pandemii koronaviru.

"Společně s vakcínou může prodělání infekce zajistit v populaci takovou úroveň imunity, která by začala snižovat přenos viru," vysvětluje vedoucí výzkumu a profesorka Susan Hopkinsová.

Výsledky studie mohou mezi odborníky opět vyvolat diskuze o promořování, které byly intenzivní zejména na jaře během první vlny, a to i v České republice. Například epidemiolog Rastislav Maďar tehdy prohlásil, že se jedná o přirozený proces.

"Promořování společnosti probíhá neustále, nonstop. Žádná země ho nemá pod kontrolou," uvedl. Na konci dubna vznikla tzv. výzva jedenácti, v rámci které lékaři Univerzity Karlovy vyzvali k rozvolňování opatření a k promořování zaujali podobný postoj jako Maďar.

"Plošná opatření nepovedou k vymýcení covidu-19. Je potřebné vytvářet především imunitní odpověď u většiny populace, což bude chránit i ohrožené skupiny obyvatel, definované svou diagnózou, nikoli věkem," vysvětlili lékaři.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek naopak přirozené promořování populace odsoudil. "Je to nebezpečná iluze a hazard s životy desítek tisíc nevinných lidí," napsal v otevřeném dopise. "Pokud je mi známo, tak ve světě neexistuje žádný příklad země, která by zvládla "přirozené promoření populace" bez obrovských ztrát na lidských životech," uvedl.

Jednoznačný závěr z jarní diskuze nevyšel. Ať už to ale chceme, nebo ne, k promořování už v Česku podle biochemika Jana Konvalinky došlo. "Po skončení této vlny, někdy na konci ledna, budeme mít pravděpodobně velkou část populace, která chorobou projde. My vlastně, a říkám to nerad, neřízeně děláme promořování," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál.

Zastáncem promořování byl na jaře i bývalý ministr zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula: