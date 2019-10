Ochranka v Bille surově zmlátila zloděje. Dříve prý útočil s nožem

Video zachycuje velmi vyhrocenou situaci, které podle vyjádření společnosti předcházelo přichycení zloděje přímo při činu. Nicméně reakce ochranky je zcela neadekvátní. Údajný zloděj leží na zemi v prostoru pro nákupní košíky, na něm leží dva členové ochranky a nejméně dvakrát muže surově udeří pěstí. Napadený křičí a nemá sebemenší šanci se bránit.

Video, které zachycuje celou událost, najdete zde.

"Společnost BILLA po zhlédnutí výše zveřejněného postu zahájila v této věci okamžité šetření. Incidentu externího zaměstnance bezpečnostní agentury se zlodějem, jež již v červnu letošního roku na stejné prodejně napadl nožem jiného pracovníka bezpečnostní agentury,“ píše v prohlášení mluvčí společnosti.(Celé nezkrácené prohlášení najdete na konci článku.)

Billa si je nicméně vědoma, že chování ochranky bylo neadekvátní. "Během rozhovoru se zadrženým byl pracovník ostrahy brutálně napaden pěstí do obličeje. Na napadení pak pracovník agentury bohužel k našemu zjištění reagoval neadekvátně a zadrženého napadl namísto jeho zpacifikování a vyčkání do příjezdu Policie ČR, která byla ke krádeži přivolána. Chtěli bychom ubezpečit všechny naše zákazníky, že toto jednání považuje společnost BILLA ČR za neakceptovatelné a na základě těchto skutečností rozvazuje s touto agenturou spolupráci,“ uvedla společnost v prohlášení.

Na sociální síti lidé vyjadřují oba názory na zásah ochranky. Podle jedné strany si ochranka nesmí takové jednání dovolit, podle druhých se zachovali správně. "Tohle by měla řešit policie. To je normální napadení a je úplně jedno, jestli ten chlap kradl,“ má jasno o brutalitě zásahu ochranky Markéta. Její názor ale nesdílí Pavel. "Co udělá policie? Odveze ho, sepíše protokol a pustí ho. Za hodinu je tam zas. A znovu dokola. (…) Netvrdím, že je to správně, ale na některé charaktery prostě platí jen nakládačka… Zvlášť, pokud byl agresivní. Netvrdím, že toto byl ten případ, ale je to varianta,“ myslí si Pavel.

Celé prohlášení společnosti Billa:



Bezpečnostní agentury si BILLA ČR najímá pro ochranu svých zákazníků, zaměstnanců a majetku externě. V rámci požadavků, které BILLA ČR klade na jednotlivé pracovníky ochranných služeb, požaduje, aby jejich činnost odpovídala zásadám slušného a zdvořilého jednání vůči zákazníkům a zejména, aby nepůsobila rušivě pro poctivého zákazníka. V tomto ohledu dělá naše společnost maximum, aby proškolení jednotlivých agentur odpovídalo nárokům, které jsou na tyto služby ze strany BILLA ČR kladeny. Pokud dojde k selhání a porušení těchto zásad, z pravidla se jedná o individuální pochybení konkrétního pracovníka externí ostrahy, nicméně společnost BILLA vždy tato porušení šetří a vyvolává patřičné důsledky. Velice se omlouváme všem našim zákazníkům, kteří byli incidentu přítomni a chceme je ubezpečit, že jsme učinili patřičné kroky pro to, aby mohli na naší prodejně i nadále bezproblémově nakupovat své oblíbené zboží.

BILLA ČR"