Ochranné obleky, nerozbitné baňky. Takhle se testuje koronavirus!

Ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) v Praze do neděle prověřili už celkem 38 vzorků - všechny s negativním výsledkem. Podezřelé případy ovšem stále přibývají, a v posledních dnech se proto v laboratořích pracuje ve speciálním režimu, tj. na dvě směny a v pohotovosti je i ta třetí - noční. Jestli je vzorek infekční, SZÚ zjistí zhruba do šesti hodin.

Vzorek od pacienta s podezřením na koronavirus se nachází v malé krabičce s víčkem. Protože se jedná o vysoce infekční vzorek, před všemi kroky, které následují, je třeba ochranný oděv. Před možnou nákazou chrání laborantky nejen mundúr, ale také speciální box.

Teprve v něm krabičku otevírají. "Po otevření následují všechny přípravné práce, abychom z toho vyizolovali nukleové kyseliny," popisuje postup vedoucí oddělení virologie SZÚ Klára Labská. Ty v sobě totiž mají uchovanou genetickou informaci a dokáží prozradit stav nejen buňky, ale i celého organismu.

Vzorek pak čeká dlouhá cesta napříč patry ústavu, několika místnostmi a přístroji. Závěrem se namíchané směsi s kyselinou rozkapou do malých zkumavek a stejně jako CD do přehrávače zajedou do speciálního přístroje.

Všechny průběžné výsledky se ihned zaznamenávají do počítače, kde tvoří křivku. "Pokud to stoupá, je to pozitivní, pokud je to vodorovné, tak je negativní," vysvětluje vedoucí laboratoře SZÚ Helena Jiřincová.

Celý proces doktoři zvládnou za pár hodin. "My říkáme šest hodin, protože si necháváme rezervu na nepředvídatelné situace," dodala Jiřincová. Připočítat se ale musí i čas, který vzorek stráví při převozu v sanitce. Také proto jsou prý krabičky odolné a vydrží například i pád z devíti metrů.

