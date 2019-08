"Ochraňte moje děti", prosí princezna soud! Šejk je chce zpět

Sedmdesátiletému korunnímu princi se klaní jedna z nejbohatších zemí světa - Spojené arabské emiráty. Jeho majetek před pár lety odhadl časopis Forbes na více než 12 miliard korun. Jeho děti o něm ale mluví jako o nejkrutějším člověku na světě.

"Mučili mě a bili. Řekli mi, že jim to poručil můj otec, mlátit mě tak dlouho, dokud mě nezabijí," řekla princezna Latífa Maktúmová. "Je to ten nejkrutější člověk, kterého jsem kdy ve svém životě potkala. Je to ztělesněné zlo," dodala. Svědectví nevlastní dcery - princezny Latífy - šestou manželkou šejka otřáslo natolik, že se pětačtyřicetiletá princezna Hajá rozhodla se svými dětmi uprchnout do Londýna.

"Můj otec má sice image moderního člověka, ale to jsou kecy," dodala dcera Latífa. Šejk Al Maktúm, který má asi 20 dětí, stojí za výstavbou nejvyšší budovy světa Burdž Chalífa v Dubaji. Do jeho portfolia spadají i aerolinky, telekomunikace a investiční společnosti s více než padesáti tisíci zaměstnanci.

Šejk usiluje u londýnského soudu, ke kterému se ale nedostavil, aby se syn a dcera, které má s princeznou Hajou, okamžitě vrátili do Dubaje. Také požaduje omezení možností novinářů, kteří o řízení nejvyšší soudu v Londýně informují. Druhý bod ale britský soudce rovnou zamítnul. Šejk svou manželku na sociálních sítích nedávno nepřímo nařkl z nevěry.