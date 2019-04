Ochraňte své peníze před zloději! Víme, jak na to

O vykradených domech nebo odcizených peněženkách slýcháme téměř každý den, ale jen málokdo myslí na ochranu svého majetku dříve, než si podobnou situaci zažije na vlastní kůži. Přitom stačí pár snadných kroků, které vaše peníze ochrání a kapsářům bude vaše kreditka k ničemu.



Pokud se dostanou zloději k vám domů a najdou vaši uschovanou hotovost, peníze už nejspíš nikdy neuvidíte, pokud se vám tedy nepodaří zloducha co nejdříve dopadnout. Pokud vám ovšem někdo odcizí peněženku i s vašimi platebními kartami, ještě není vše ztraceno!



Záleží také na tom, zda jste si jisti, že vám kartu někdo odcizil, nebo jestli jste ji pouze někde vytratili. V prvním případě si nechte kartu zablokovat pro krádež a v tom druhém pro ztrátu. Rozdíl je v tom, že při první volbě už nepůjde vaše karta zpět odblokovat, zatímco druhá možnost umožňuje při nalezení za poplatek kreditku znovu zprovoznit.



Často má ale zloděj dost dlouhou dobu na to, než vůbec zjistíte, že svou kartu nemáte. A toho může ve velkém využít. Pokud máte povolené bezkontaktní platby (do 500 Kč bez PIN kódu), bude moci zvesela utrácet vaše peníze, aniž by na to kdokoliv přišel. A stejně tak tomu může být i u nakupování přes internet, kde jsou většinou potřeba pouze údaje z platební karty.



Pokud míváte na svém účtu občas i vyšší částky, zbytečně neriskujte a raději si založte k běžnému účtu také účet spořicí. Založit ho můžete úplně zadarmo a nemusíte platit ani za jeho vedení, tak proč do toho nejít? Nejlepší je nechávat si na běžném účtu jen částku, kterou potřebujete například na následující týden a zbytek mít v bezpečí na spořicím účtu.



Peníze si z něj můžete snadno přeposlat na váš běžný účet během chvíle (většinou to trvá maximálně do jednoho dne) a zároveň se k nim nikdo jiný nedostane. A na rozdíl od běžného účtu vás na spořicím ani tolik neokrade inflace. Takže zatočíte se všemi zloději najednou!