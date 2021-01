Očkovací centrum možná bude i v továrně na výrobu pneumatik

Za branami otrokovické továrny na pneumatiky pracuje přes pět tisíc zaměstnanců. Vedení firmy chce očkovat přímo v areálu ty, kteří o vakcínu projeví zájem. Hejtmanství už toto místo zahrnulo i do seznamu možných lokalit, kde by se ve velkém proti covidu-19 očkovalo.

Firma ale ještě musí splnit nezbytné hygienické požadavky. Podle hejtmana Zlínského kraje ale společnosti, ve kterých budou vakcinační centra, nemohou počítat s upřednostněním svých zaměstnanců.

Pravidla jsou jasná. Nejdříve se budou očkovat zdravotníci a nejohroženější skupiny, včetně seniorů. Do Zlínského kraje má do konce měsíce ledna dorazit na deset tisíc vakcín, v únoru to bude ještě víc, a to patnáct tisíc.

Na Moravě jsou momentálně nejdál s budováním vakcinačních center v Brně. Tam totiž k tomuto účelu poslouží záložní polní nemocnice postavená v listopadu na výstavišti. Testovací provoz, který by měl odhalit možné problémy, zahájili už v pondělí.