Očkovací kalkulačka! Spočítejte si, kdy na vás přijde řada s vakcínou

Mnozí Češi si kladou otázku, kdy na ně přijde řada s očkováním proti koronaviru. Tomáš Pařízek z Českých Budějovicích spolu s polskou studentskou medicíny Dominikou Miszewskou připravili kalkulačku, kde si přibližné datum můžete vypočítat i vy. Kalkulačku najdete na konci článku.



"Tento nástroj je založen na přednostním seznamu vydaném vládou České republiky. Zohledňuje váš věk, povolání, zdravotní stav a další rizikové faktory. Kalkulačka poté odhadne počet lidí, kteří jsou ve frontě před vámi, a data, kdy byste mohli dostat svou dávku vakcíny, na základě vládní předpovědi versus skutečného průběhu očkování," popsal Pařízek.



Do kalkulačky vyplníte základní informace. Tedy kolik je vám let, jestli trpíte nějakým onemocněním, jestli nepatříte do některé ze skupin upřednostňovaných profesí a další. Není třeba udávat jméno ani žádné důvěrné informace.



Nakonec ještě musíte upravit oddíl Distribuce vakcín. Tam si můžete vybrat, zda chce vědět své pořadí podle toho, jak se v Česku očkovalo v předchozí sedmi dnech, nebo podle dalších variant včetně vlastního nastavení parametrů. Kalkulačka vám vypočítá termín prvního i druhého očkování v intervalu asi jednoho měsíce.



Miszewská se podílela i na vytváření vakcínových kalkulaček pro další státy, stejně tak jako kalkulaček zaměřených na jiná témata.



Kalkulačka na očkování v České republice. Pokud vám nefunguje správně, zde najdete původní odkaz:

Kalkulaka fronty na vakcnu pro eskou republiku





