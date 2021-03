Očkovací kampaň v Česku stále vázne. Jak jsou na tom jiné státy?

České ministerstvo zdravotnictví ohlásilo další termín, kdy by měla být spuštěna v médiích kampaň na podporu očkování. Startovat bude na konci letošního března. A jaký bude hlavní slogan celé kampaně? "Udělejme tečku za koronavirem". Propagace bude zahrnovat i nové logo, web či televizní spoty. Kampaň by se měla zaměřit hlavně na vyvracení dezinformací o koronaviru. Ministerstvo zdravotnictví za ni hodlá zaplatit až 50 milionů korun. Redakce TN.cz se podívala, jak jsou na tom s očkovací kampaní další státy.



Velká Británie



Britové vsadili na celebrity, a ne ledajaké. Tváří jejich kampaně se totiž stali zpěvák Elton John a herec Michael Caine. "Chtěl jsem se zúčastnit této kampaně, abych lidem ukázal výhody očkování. Že tím pomáhám chránit sebe a lidi, které miluji,“ řekl legendární britský zpěvák. V propagačním videu 73letý hudebník zpívá svůj hit "I´m still standing" z 80. let poté, co dostane vakcínu. Jeho slova tak mají odkazovat na to, že vakcína je téměř bezbolestná.



Za britskou očkovací kampaní stojí Národní zdravotní služba (NHS). Ta ji zatím spustila na sociálních sítích a svých webových stránkách. Marketéři zatím ale nechtějí využít placená média, je tedy otázkou, zda se ke kampani dostane i cílová skupina, kterou jsou senioři.



Německo





"Německo si vyhrnuje rukávy". Tak zní slogan kampaně našich sousedů. Německo za ni utratilo 25 milionů eur, tedy v přepočtu 658 milionů korun. Téměř polovina tohoto rozpočtu šla do venkovní reklamy, za což schytalo německé ministerstvo zdravotnictví kritiku. Samo totiž po lidech žádá, aby zůstali doma a ven chodili co nejméně. Německo ovšem plánuje i další kampaň zaměřenou na mladé lidi. Spustit ji chce ale až v době, kdy pro tuto věkovou skupinu bude dostupná i vakcína.



USA



"Je to na vás" – tato slova použili američtí marketéři k podpoře očkování. Ve spotech využili například oslavu narozenin, kde jsou lidé šťastní a bez roušek. Kampaň tak ukazuje, že po očkování by se mohl život vrátit "do normálu". Kampaň vyšla v přepočtu na více než jednu miliardu korun a dotovaná má být z fondů. Jejím cílem je přimět většinou skeptické Američany k tomu, aby se nechali očkovat.



Slovensko



Co se týká propagace očkování, je Slovensko před námi. Kampaň byla spuštěna minulý měsíc a k propagaci využívá známé osobnosti, například prezidentku Zuzanu Čaputovou nebo moderátorku Adélu Vinczeovou Banášovou. Ústředním motivem je heslo "vakcína je svoboda".



Mezi další státy, které již spustily komunikační kampaň k očkování, patří například Brazílie, Polsko či Rakousko. Naopak Francie žádnou kampaň nechystá.