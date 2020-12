Očkovací maraton pokračuje. Vakcínu dostali lékaři v ostravské nemocnici

Ve Fakultní nemocnici Ostrava v úterý proběhlo první očkování proti covidu. V pondělí tam dorazilo prvních 140 ampulí očkovací látky, ze které by podle informací TN.cz mělo být možné připravit na 700 vakcín.

Jako první se proti covidu nechal očkovat přednosta ostravské fakultní nemocnice, po něm vrchní sestra a krátce po deváté hodině ráno přišli na řadu také lékaři. Ze 140 ampulí, které do nemocnice dorazily v pondělí, by mělo vzniknout zhruba 700 vakcín pro ostravské zdravotníky a lékaře.

Vakcíny do Česka dorazily do pražského Motola v sobotu ráno a hned v neděli ráno se začalo s očkováním. Jako první dostaly očkovací látku stěžejní pražské a brněnské nemocnice. Část vakcín si převzala Všeobecná fakultní nemocnice, Ústřední vojenská nemocnice a Nemocnice Na Bulovce v Praze. Zbytek putoval do brněnské fakultní nemocnice a FN u svaté Anny.

V brněnské fakultní nemocnici se nechal očkovat také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Při té příležitosti vyzval k očkování i ostatní. "Jsem rád, že máme bezpečnou vakcínu a mohu lidem ukázat, že není čeho se bát," prohlásil.

První vakcínu dostal v neděli ráno premiér Andrej Babiš (ANO), a to v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Podle jeho slov je očkovací látka jedinou nadějí v boji s covidem. Podle předběžného plánu ministerstva zdravotnictví budou Češi proočkovaní až v roce 2022.

Ve většině krajů očkování ještě nezačalo. Druhá várka vakcíny zatím nedorazila. Více v reportáži TV Nova: