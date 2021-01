Očkovací pas jako propustka na dovolenou. Diskriminace, míní experti

Očkovací pas by mohl otevřít dveře do zahraničí lidem, kteří by podstoupili vakcinaci proti koronaviru. Dotyční by si tak mohli dopřát například dovolenou v cizích zemích. O zavedení tohoto pasu se snaží mnoho států, které chtějí co nejdříve znovu obnovit cestovní ruch. Podle expertů by však mohlo dojít k diskriminaci neočkovaných.