Ministr zdravotnictví: Očkování v dubnu zrychlí. Vakcín je ale stále málo

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) by se mělo očkovaní během dubna zrychlit. Do Česka by totiž mělo dorazit více než milion dávek vakcín, především od společností Pfizer a BioNTech. Jenže řada hejtmanů už těmto číslům nevěří. Objednávka totiž podle nich ještě neznamená, že vakcíny skutečně dorazí.