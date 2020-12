Očkovaní budou dostávat certifikáty. První vakcíny získá šest nemocnic

První dávky vakcín proti covid-19, které dorazí do ČR 26. prosince, má dostat už ve sejný den šest největších očkovacích center, která fungují převážně při fakultních nemocnicích.

Fakultní nemocnice Motol, Ústřední vojenská nemocnice v Praze, Nemocnice na Bulovce, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice Brno a Nemocnice u sv. Anny v Brně budou prvními, kam se v ČR dostane první dodávka vakcín proti novému koronaviru. Řekl to ve středu na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Konkrétně jde o 9750 vakcín, které dorazí do ČR v sobotu 26. prosince, tedy na Štěpána. O tři dny později, v úterý 29. prosince přivezou zdravotníci do ČR dalších téměř 20 tisíc vakcín. "Ty už budou distribuovány do všech krajů včetně Středočeského kraje," upřesnil ministr zdravotnictví s tím, že plán rozvozu je koordinován společně s hejtmany.

Střední Čechy zdůrazil ministr proto, že původně se uvažovalo o tom, že by Středočeši dojížděli na očkování do hlavního města. Od toho ale stát upustil. "Středočeský kraj na Prahu v ledasčem spoléhá, ale na druhou stranu také má zdravotnická zařízení, která jsou schopna zajistit správné uchování očkovací látky," řekl ministr zdravotnictví.

Pravidelný dovoz vakcín do ČR má pokračovat po 7. lednu, kdy už se dostane na všech 31 nasmlouvaných očkovacích center proti covid-19. Podle Blatného má v lednu dorazit do země zhruba 326 tisíc očkovacích dávek. Celkem má ČR podle ministrových slov zajištěno téměř 12 milionů dávek pro skoro sedm milionů lidí. Cílem je očkovat 60 až 70 procent populace, aby bylo možné pozorovat, že šíření viru SARS-CoV-2 už je pod kontrolou.

Nejprve budou očkováni senioři, zdravotníci a pracovníci integrovaného záchranného systému. Podle ministra tedy nejvíc ohrožená a nejvíce potřebné skupiny obyvatel.

Jan Blatný ve středu oznámil také plán očkování. Od února má být v ČR spuštěn Centrální rezervační systém a lidé se budou moci předem objednat na očkování i prostřednictvím telefonické linky 1221. Po aplikaci očkovací látky dostanou certifikát o provedené vakcinaci. "To bude jedna z věcí, které bude vyžadovt řada zemí Evropské unie," vysvětlil ministr Blatný, k čemu bude osvědčení dobré.

