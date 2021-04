Očkování by se mělo otevřít pro starší 55 let. Opozici se to ale nelíbí

Zhruba 160 tisíc lidí čeká na první termín očkování. Už od středy se pravděpodobně spustí registr očkování pro lidi starší 55 let. Ministr zdravotnictví tvrdí, že se očkování právě v tomto týdnu naplno rozjede a každý den bude očkováno zhruba 100 tisíc lidí. Registrace pro další věkovou skupinu se ale nelíbí části opozice. Podle ní by se měly nejprve plně naočkovat rizikové skupiny.

V Česku na termín očkování čeká podle dat Národní agentury pro komunikační a informační technologii zhruba 160 tisíc lidí. Ministerstvo zdravotnictví i přesto zvažuje, že od středy spustí registr očkování pro další věkovou skupinu.

"Předpokládáme, že by to mohlo být ve středu, ale uvidíme, jaký bude ještě zájem z té předchozí skupiny, to znamená 60 plus, aby lidé ve věku 55 až 59 let zbytečně nečekali dlouho. Na druhou stranu nám ale nic nebrání tomu, abychom to ve středu otevřeli, ale ještě o tom budeme informovat," řekl na tiskové konferenci vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).



Spuštění registru pro lidi nad 55 let ale kritizuje opozice. "Stát nejprve musí očkovat nejrizikovější skupiny, pak teprve postoupit k dalším skupinám. Uvolnit další skupiny je možné v okamžiku, kdy ty rizikové skupiny proočkované jsou," doplnil Martin Kupka (ODS).



Další názor za opozici vyjádřil i Marian Jurečka (KDU-ČSL): "Když se podíváme na statistiku, tak zhruba 30 procent lidí nad 80 let nemá pořád ještě očkování, čekají, takže v tomto okamžiku nechápu, proč vláda rozšiřuje okruh a zvyšuje naději, když se neví, jestli to bude."



"Vláda nemá vyřešeno ani občany přes 70 let. Například maminka našeho místopředsedy SPD a poslance Radima Fialy, které je 72 let, se již registrovala před mnoha týdny a dodnes jí nikdo nekontaktoval," popsal aktuální situaci proočkovanosti Tomio Okamura (SPD).

Podle Petra Třešňáka (Piráti) je ale správné otevřít registraci pro další věkovou skupinu: "To, že čeká na očkování několik desítek lidí, je sice fakt, nicméně ty očkovací kapacity jsou dnes již takové, že by to mělo být během pár dnů odbaveno, a pak se může tedy začít s další věkovou skupinou."



Teprve minulý pátek se spustila registrace termínů očkování pro lidi ve věku 60 až 64 let. Zaregistrovalo se jich zatím zhruba 120 tisíc a 54 tisíc z nich už má přidělený termín očkování.



Čekání na očkování zhodnotila již naočkovaná seniorka: "Já jsem nečekala dlouho. Vnučka mě zaregistrovala a během pár dnů mi přišel první termín." Další k čekací lhůtě doplnila: "Čekala jsem asi přes měsíc, akorát mi vadilo, že tady v Praze očkovali ty mezi pražský a tím vlastně jsme se odsouvali dál."



V květnu by mělo do Česka dorazit přes dva miliony dávek vakcín. Od pondělí si mohou lidé rezervovat termín v Národním očkovacím centru O2 Universum v Praze. Při dostatku vakcín zvládne centrum oočkovat až 7000 lidí za den.

Jak si vede Česko v očkování? Podívejte se na přehled: