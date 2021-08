Očkování dětí bez registrace: Podívejte se, kde nemusíte čekat!

Na vakcínu proti covidu lidé zpočátku museli čekat i několik týdnů. To se změnilo s otevřením očkovacích center bez registrace. V krajích postupně přibývají další a nově na některých z nich očkují také děti.



Která očkovací místa bez registrace to jsou? Podívejte se na přehled, který pro vás redakce TN.cz připravila.

Praha



V hlavním městě se s dětmi můžete zastavit každý den například ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Bez předchozího termínu vaši ratolest naočkují také ve speciálním očkovacím autobuse. "Zastávky" má na několika místech metropole – například v Olymp Centru sportu, v Botanické zahradě v Troji nebo na náplavce na Rašínově i Hořejším nábřeží, a to do soboty 18. září. Až na výjimku, kterou je pátek 17. září, po Praze očkovací autobus jezdí vždy o víkendu. Třetí možností je pak očkování v pondělí, středu a pátek v IMMUNO-FLOW v Letňanech.

V kongresovém centru O2 Universum děti neočkují. Vakcínu tam můžou dostat jen lidé nad 16 let.

Středočeský kraj



Ve Středočeském kraji se s dětmi vyplatí zajít buď do Vakcinačního centra COVID19, nebo do Masarykovy nemocnice Rakovník. Tam 1. srpna zorganizovali první mimořádné očkování bez registrace, kterého se zúčastnilo asi 300 dětí ve věku 12 až 15 let.

Jihočeský kraj



Jedinými místy, kde v Jihočeském kraji děti nad 12 let dostanou vakcínu proti covidu bez předchozí registrace, jsou Nemocnice Písek a Nemocnice Jindřichův Hradec.

Plzeňský kraj



Dvě očkovací místa bez registrace, kde naočkují také děti, nabízí i Plzeňský kraj. Jde o Stodskou nemocnici, kde mají otevřeno vždy v pondělí, úterý a ve středu. Velkokapacitní očkovací místo v Plzni-Skvrňanech pak funguje pouze v sobotu.

Ústecký kraj



V Ústeckém kraji mohou děti dostat vakcínu ve dvou nemocnicích, a to v Nemocnici Chomutov a v Nemocnici Kadaň. Zatímco v té chomutovské očkují každý den, očkovací místo vyhrazené v kadaňské nemocnici o víkendu vždy zůstává zavřené.

Liberecký kraj



V Libereckém kraji je pro děti nad 12 let k dispozici zatím jediné očkovací místo bez registrace. Tím je Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.

Pardubický kraj



I v Pardubickém kraji je momentálně v provozu pouze jedno očkovací místo bez registrace, a to hlinské zdravotnické zařízení Endipra. Otevřené je každý den kromě víkendu.

Jihomoravský kraj



Na jihu Moravy děti nad 12 let dostanou vakcínu jen na očkovacím místě, které zřídila Fakultní nemocnice Brno na brněnském výstavišti. Navštívit ho můžete každý den.

Zlínský kraj

Obě očkovací místa bez registrace, kde ve Zlínském kraji očkují i děti nad 12 let, jsou otevřená výhradně ve všední dny. V týdnu tak můžete zajít do zlínské PSG Arény, kde očkovací místo zřídila Krajská nemocnice Tomáše Bati, nebo do MEDICAL PLUS v Uherském Hradišti.

V Olomouckém, Moravskoslezském, Královéhradeckém a Karlovarském kraji, a také v Kraji Vysočina děti nad 12 let bez registrace zatím neočkují a ani to v dohledné době neplánují. Důvodem je podle mluvčích jednotlivých krajů především nutnost přítomnosti pediatra.

To prý brzdí i ty kraje, kde očkovací místa bez registrace pro děti otevřená jsou. "Možnost očkování zájemců bez registrace je dále limitována podáváním druhých dávek u registrovaných osob," uvedli představitelé Jihočeského kraje. Budoucnost případného rozšíření očkovacích míst bez registrace pro děti nad 12 let ale bude ovlivňovat i zájem veřejnosti.

V těchto krajích očkování dětí probíhá, ale zatím výhradně po předchozím objednání. Jestli se to změní, bude záležet na zájmu.