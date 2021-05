Očkování je dostupné pro další skupinu lidí, registrovaných už je přes 70 tisíc

Od středečního rána se rozšiřuje množství lidí, kteří se mohou registrovat k očkování. Nově se to týká i lidí nad 30. Do devíti hodin využilo možnost registrace přes 70 tisíc zájemců.

Zájem o registraci byl hned první den u skupiny lidí ve věku 30 – 34 let poměrně značný. Podle zástupců projektu Chytrá karanténa v devět hodin ráno překonal počet registrací 70 tisíc.

Jedná se o poslední skupinu lidí před spuštěním vakcinace skupiny od 16 let. Tato skupina by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) mohla registrovat už od začátku června.

Odborníci se obávají, že zájem o vakcinaci bude mezi mladšími ročníky menší. Premiér již dříve oznámil, že stát plánuje další propagační kampaň, která by měla cílit na mladé lidi.

"Teď se chceme soustředit hlavně na mladší, takže se na to připravujeme, připravují to kolegové s ministerstvem zdravotnictví. My sami jsme zvědaví, když už otevřeme tu poslední kategorii, jaký zájem skutečně bude," prohlásil Babiš.

V Česku už bylo k 26. květnu naočkováno alespoň jednou dávkou 3 541 635 lidí, ukončené očkování má 1 248 618 lidí. Nejvíce se u nás očkuje vakcínou Comirnaty společnosti Pfizer/BioNTech.