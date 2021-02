Očkování možná bude probíhat úplně jinak! Důvodem jsou mutace

Farmaceutické společnosti reagují na šířící se mutace koronaviru, starosti jim dělá zejména jihoafrická varianta. Pfizer a Moderna proto začaly testovat tzv. posilovací dávku vakcíny proti covidu-19. Znamenalo by to, že místo dvou dávek lidé budou dostávat tři.

Obě společnosti, Moderna a Pfizer, oznámily testování posilovací dávky ve čtvrtek 25. února na svých webových stránkách. V rámci studie budou zkoumat, jak účinná bude třetí dávka vakcíny proti mutacím koronaviru, ale také jak bude bezpečená a jaká bude imunitní odpověď po aplikaci.

Zatím sice neexistují žádné důkazy, že by Moderna a Pfizer nebyly účinné proti novým variantám, firmy ale už dopředu hledají způsoby, jak případný problém vyřešit. Zejména jihoafrická varianta je znepokojivá, neboť se u ní prokázala schopnost uniknout imunitní reakci organismu. Očkování vakcínou AstraZeneca se z toho důvodu v zemích jižní Afriky pozastavilo.

Moderna a Pfizer věří, že aplikace třetí, posilovací, dávky může zvýšit schopnost neutralizace viru, tzn. že protilátky vytvořené vakcínou budou silnější. "Věříme, že pokud máme porazit covid-19, je bezpodmínečně nutné aktivně reagovat na vývoj viru," uvedl generální ředitel Moderny Stéphane Bancel.

Úspěšný výzkum by mohl znamenat změnu v systému očkování, místo dvou dávek by lidé dostávali tři. Aktuálně to funguje tak, že po aplikaci první dávky Moderny či Pfizeru se nechávají uplynout tři až čtyři týdny. Posléze se aplikuje dávka druhá.

Posilovací dávka by se dávala s větším odstupem. Pfizer ve své tiskové zprávě informoval, že dobrovolníci, kteří si nechají aplikovat třetí dávku, dostali předchozí dvě před šesti až dvanácti měsíci.

Používání posilovacích dávek je u očkování běžné. V České republice se přeočkovává proti řadě nemocí. Například po pěti letech proti klíšťové encefalitidě a pneumokokovým infekcím. Očkování kojenců dokonce probíhá ve schématu 3 plus 1, kdy dostanou tři dávky v odstupu jednoho měsíce a čtvrtou rok po třetí dávce.

Nejen jihoafrická, ale i britská mutace trápí svět. V Česku jsou podle epidemiologa Prymuly regiony, kde je tato varianta už dominantní: