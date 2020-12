Očkování na covid-19 je satanismus, řekl jihoafrický soudce. Čelí kritice

Očkování na covid-19 je satanistické, vyhněte se mu obloukem. Taková výzva ve čtvrtek zazněla z úst předseda jihoafrického nejvyššího soudu Mogoenga Mogoenga.

"Nenechte se očkovat něčím, co má za cíl rozšířit satanistické učení," hlásal na veřejné modlitbě. Podle kritiků si vůbec neuvědomuje, že svými nepodloženými výroky může ohrozit životy lidí, kteří se kvůli nim budou vakcíny bát, píše The Guardian.

"Pokud existuje vakcína, která má cíleně ubližovat lidem, pak nikdy nesmí spatřit světlo světa. Obracím se k Bohu, aby to zastavil. Už vůbec si nemyslím, že by měla být vakcína povinná. Nemůžete to lidem nutit," rozvedl svůj postoj na páteční tiskové konferenci.

Do Mogoenga se opřel profesor virologie Barry Schoub z johannesburské Univerzity Witwatersrand. "Je smutné, že někdo s takovým postavením záměrně starší lidi. Vakcíny jsou pro zvládnutí této pandemie zásadní," domnívá se.

Jihoafrická republika je první zemí na kontinentu, která povolila testování jedné z vyvíjených vakcín. Proti tomu se okamžitě ohradili odpůrci očkování, kteří protestovali proti testování na africkém obyvatelstvu. V zemi zemřelo v souvislosti s covidem-19 bezmála 23 tisíc lidí.