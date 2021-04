Očkování neschválenými vakcínami? Čtenáři TN.cz mají naprosto jasno

Jednou z priorit nového ministra zdravotnictví je očkování. Arenberger nevylučuje ani očkování v Evropě dosud neschválenými vakcínami. Tedy například ruskou vakcínou Sputnik.



"Chtěl bych veřejnost ubezpečit, že za nikým nebudeme běhat se stříkačkami a píchat vakcíny těm, kteří si to nepřejí,“ řekl TV Nova ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Přednost podle něj mají již registrované vakcíny. "Je to komfortnější pro stát, jsou to vakcíny garantované Evropskou unií. Na druhou stranu, když bude příležitost například pro klinické zkoušení, tak se o to určitě budeme zabývat," řekl ministr.

Podle Arenbergera by o ruskou vakcínu lidé zájem měli. "Pro ty, kteří nám píšou, že by za každou cenu chtěli jakoukoli vakcínu, tak se určitě pokusíme vymyslet něco, co by pro naše občany bylo bezpečné," dodal ministr.

Čtenáři webu TN.cz ale v anketě odpověděli jasně. K nedělní deváté hodině ranní 2344 lidí z 2642 by si neschválenou vakcínu píchnout nenechalo. To je téměř 89 %. Pro neschválenou vakcínu se vyslovilo jen 9,8 % hlasujících. Konkrétně 258 lidí. Zbytek zvolil možnost možná.

V Česku se nyní očkuje vakcínou od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a vakcínou Vaxzevria od společnosti AstraZeneca. V Evropské unii je už také povolena vakcína od firmy Johnson & Johnson. Ta by k nám měla dorazit v druhé půlce dubna a její velkou výhodou je, že se podává jen jedna dávka.

Podívejte se na rozhovor s novým ministrem:

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.