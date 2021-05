Očkování pro děti od 12 let, pohonné hmoty zdražují. Pusťte si ranní podcast

Dnes 28. května se v podcastu Televizních novin dozvíte podrobnosti o tom, jaké další rozvolnění chce navrhnout ministr zdravotnictví na jednání vlády. Dále zjistíte, kdy by Evropská léková agentura měla doporučit očkování vakcínou Pfizer pro děti od 12 let. Pohonné hmoty zdražují, o kolik se prodraží například cesta do Chorvatska a čeští hokejisté mají šanci na medaili.