Očkování pro všechny se blíží. Zájem mladších o vakcínu je ale nižší

Přes 100 tisíc lidí ve věkové kategorii 35 až 39 let se k pondělnímu odpoledni přihlásilo k očkování proti koronaviru. Je to o něco méně než u předchozí skupiny lidí nad 40 let. Podle odborníků bude zájemců i v dalších mladších skupinách ubývat. Lidé ve věku od 30 do 34 let budou mít možnost registrovat se už ve středu.

Lidé ve věku 35 až 39 let už mají od půlnoci možnost registrovat se k očkování. A řada jich toho také hned využila.

"Nastavil jsem si budík, abych nezaspal, zaregistroval jsem se bez problémů a dneska v půl jedenácté už mi přišla SMS zpráva. Ráno jdu v Děčíně do očkovacího centra," řekl televizi Nova Petr Zelený.

A hned v noci z úterý na středu se bude moci registrovat skupina ve věku 30 až 34 let. Bude tak poslední kategorií před spuštěním vakcinace skupiny od 16 let. Mladí lidé by měli mít podle premiéra Andreje Babiše (ANO) možnost hlásit se už od začátku června. Celorepublikový průměr při čekání na termín očkování je teď až dva týdny.

"Záleží na tom, jaký zájem je o konkrétní očkovací místo. Vždy je dobré se podívat, jaké jsou fronty. Mám třeba informace z jednoho pražského centra, že ti, kteří se zaregistrují o víkendu, dostanou už během následujícího týdne termín," řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Třeba v Karlovarském kraji čeká na termín nejméně lidí, z celkových 11 tisíc registrovaných je to zhruba tisícovka. Naopak nejvíc jich čeká ve Středočeském kraji nebo v Praze. Národní očkovací centrum v pražském O2 universu funguje přesně tři týdny. Za tu dobu tam zdravotníci aplikovali zhruba 70 tisíc dávek.

"Aktuálně denně očkujeme 4500 občanů, nicméně od 1. června budeme dále navyšovat, a to tak, že od poloviny června se dostaneme až na 7000 dávek proti covid-19 denně," uvedla mluvčí pražské Ústřední vojenské nemocnice, která má provoz O2 universa na starost.

Premiér Babiš odhaduje, že na konci června by ukončené očkování mohla mít polovina obyvatel. Stát plánuje propagační kampaň, která bude nově cílit na čím dál mladší ročníky. Zapojit by se do ní měli známí youtubeři, herci nebo sportovci.

"Teď se chceme soustředit hlavně na mladší, takže se na to připravujeme, připravují to kolegové s ministerstvem zdravotnictví. My sami jsme zvědaví, když už otevřeme tu poslední kategorii, jaký zájem skutečně bude," prohlásil Babiš.

Za duben a květen bylo za propagaci očkování vyplaceno skoro 28 milionů korun.

Je registrační systém kapacitně připraven na otevření kategorie 16 plus? To okomentoval mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie Lukáš Trnka: