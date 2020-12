Zeptali jsme se 10 lékařů, zda se očkovat proti covidu. Převládá jasný názor

Očkování proti koronaviru v Česku rozděluje společnost. Vakcínu vítají zejména lidé nad 60 let, naopak mladí zaujímají spíše odmítavý postoj. Redakce TN.cz proto oslovila deset lékařů s jednoduchou otázkou, zda by očkování doporučili, nebo nedoporučili. Většina odborníků má jasno.

Sedm z deseti dotázaných expertů s různou specializací zastává jasný názor, že by se lidé měli nechat proti covidu-19 naočkovat a vakcinaci proto doporučují. Podle nich je to jediná účinná zbraň, díky které bychom mohli virus porazit.



Milan Kubek - prezident České lékařské komory: "Očkování samozřejmě doporučuji. Je to jediná cesta, jak se naše životy mohou vrátit do normálu. Každý, kdo nemá žádný zdravotní důvod, by se tomu měl podrobit.“



Michal Sojka - člen České lékařské komory: "Jednoznačně bych vakcinaci doporučil. Není jiná možnost. Je to řešení, jak se dostat z této situace.“



Petr Šubrt - praktický lékař: "Očkování bych doporučil, protože jinak než vytvořením populační imunity, se viru nezbavíme. Je to možné jen tímto způsobem.“

Jiří Zdražil - praktický lékař: "Samozřejmě, že to podporuji a lidem doporučuji. Takto zbrzdíme, nebo dokonce i zastavíme pandemii.“



Václav Šmatlák - praktický lékař: "Ano, doporučil bych to. Je to jediná možnost, jak ochránit sebe i zbytek lidí. Člověk, který se nenechá naočkovat a má pro svůj postoj pouze racionální důvody, tak pouze parazituje na společnosti.“



Hana Cabrnochová - pediatrička: "Doporučení bude daleko cílenější až ve chvíli, kdy vakcína už bude k dispozici. Ale rozhodně radím lidem, aby se očkovat nechali. Je zřejmé, že bez něj se s virem nedokážeme vypořádat.“



Václav Hořejší – imunolog: "Řešením krize s koronavirem je právě vakcína, proto očkování jednoznačně doporučuji. Dostaneme se z toho, pokud se většina populace, nebo alespoň ta nejohroženější skupina, nechá naočkovat.“



Tři z dotázaných expertů se nevyhranili pro jednoznačnou odpověď, zda by očkování doporučili, či nikoliv. Jeden z nich zároveň odmítl jasně odpovědět.



Jan Pirk – kardiochirurg: "U toho, kdo prodělal covid-19 je očkování dle mého názoru zbytečné. Ostatním lidem bych však neradil, zda se naočkovat, nebo nikoliv.“



Jan Žaloudík – lékař: "Vakcína je řešením onemocnění. Mělo by se však o nich debatovat a člověk by si měl sám vybrat, kterou bude chtít. Na každého člověka totiž mohou působit jinak.“



Pavel Kosina – lékař z Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice v Hradci Králové: "Moje doporučení se bude odvíjet až od závěrů Evropské lékové agentury, což bude až na konci prosince,“ uzavřel Kosina.



