Očkování proti covidu zřejmě nemine ani zvířata. Vakcínu vyvíjí na Hané

Podle některých vakcinologů prý očkování proti koronaviru brzy čeká i zvířata. Nejprve by se mělo jednat o psy a kočky, tato zvířata přijdou s lidmi do kontaktu nejvíce. Později by vakcínu mohla dostat například prasata, norci nebo šelmy. V Česku už jedna společnost na výrobě speciální vakcíny pro zvířata pracuje.